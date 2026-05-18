石川県輪島市の輪島港と、離島の舳倉島（へぐらじま）を繋ぐ定期船がおよそ7か月ぶりに運航を再開しました。能登半島地震からの復旧復興を進める島民や工事関係者を後押しします。輪島港と舳倉島を片道およそ1時間半でつなぐ定期船「へぐら航路」。去年7月に運航を再開していましたが、カニ漁などの水揚げで輪島港の岸壁を利用することから漁師のなりわい再建を優先するため去年11月から運休していました。島民の女性は「うちの周