面識のない男性を包丁のようなもので切りつけ殺そうとしたとして、カンボジア国籍の男が18日に逮捕されました。 【写真を見る】事件現場／捜査の様子（17日未明） 記者「八代市の事件現場です。県警の捜査員による捜査が進められています」 殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、カンボジア国籍で八代市古閑中町に住む農業ポゥン・パァニット容疑者（24）です。 面識のない男性の頭を包丁のようなもので切りつける ポゥン容疑者は