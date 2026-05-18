【「ずんだもん」×「大川ぶくぶ」コラボレーションアイテム】 5月11日 受注開始 アルマビアンカは、「『ずんだもん』×『大川ぶくぶ』コラボレーションアイテム」の受注を、同社ECサイト「AMNIBUS」にて5月11日より実施している。 今回のコラボレーションでは、「ポプテピピック」などで知られる大川ぶくぶ氏が「東北ずん子・ずんだもんプロジェクト」もマスコット「ずん