ファミリーマートは、今年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていく。今回「いちばんステキが見つかる」を目指した取り組みの一環として、話題の韓国コスメブランド「milktouch（ミルクタッチ）」のミニサイズコスメ、ティント・グロス・マスカラを、5月29日から全国のファミリーマート約1万店で数量限定で順次発売する。なお、milktouchブラン