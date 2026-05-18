「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り」ライオンは、衣料用柔軟仕上げ剤「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック」から、夏の汗でも衣類をニオわせず（すべてのニオイを抑えるわけではない）、ひんやり涼やかな香りを楽しめる「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り」を、5月29日から数量限定で発売する。「ソフラン プレミアム消臭 汗臭ブロック 涼感クールミントの香り」を数