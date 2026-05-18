ソロアーティストNissyこと西島隆弘が、ひとつの節目となるアニバーサリーイヤーを記念し、『Nissy Birthday Entertainment 2026』を始動させることを発表した。【写真】スキー場でのオフッショットでは…元気な笑顔を見せるNissy2度目の全国6大ドームツアーを完走し、総動員数約45万人を熱狂の渦に巻き込んだNissyが、新たなイベントを開催する。第1弾として発表されたのは、9月18日(金)〜23日(水)の6日間、神奈川・ぴあア