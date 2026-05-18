高市総理大臣は18日、官邸で開かれた政府与党連絡会議で、中東情勢を受けて、「万全の備えを取るべく、補正予算案の編成を含め資金の手当てを検討するよう、連休前には事務方に対して、先週には財務大臣に指示したので報告する」と述べ、既に今年度の補正予算案の編成を指示していることを明らかにした。高市総理は、電器・ガス料金について、「今月や来月に上昇することはないと認識しているが、今後は中東情勢に伴う燃料輸入価格