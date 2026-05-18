日産自動車の新型「エルグランド」日産自動車は大型ミニバン「エルグランド」の新型を今夏に発売する。16年ぶりの全面改良となり、独自のハイブリッド技術「e―POWER」の次世代版を搭載。不振が続く日本市場で反転攻勢をかける起爆剤となるかどうか注目される。4月に神奈川県横須賀市のテストコースで報道向けの試乗会を開催し、走行性能と室内空間の快適さをアピールした。記者が乗り込みアクセルを踏み込むと素早く加速し、