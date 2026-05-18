【“HUMAN MADE x Pokémon” コラボレーションアイテム第2弾】 5月23日 発売予定 価格：2,200円～ HUMAN MADE（ヒューマンメイド）は、「ポケットモンスター（ポケモン）」とのコラボアイテム第2弾をHUMAN MADE店舗およびオンラインストアにて5月23日より発売する。価格はソックスが2,200円など。 2025年秋にリリースされた第1弾に続き、「