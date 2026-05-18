【ZONe ENERGY TOUGHNESS GOLD】 5月26日 発売予定 価格：248円 ZONe ENERGYは、「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボ缶「ZONe ENERGY TOUGHNESS GOLD」を5月26日から発売する。価格は248円。 「ZONe ENERGY TOUGHNESS GOLD」は「ウマ娘」内「GOLD WEEK」にちなんだ「ステイゴールド」、「ドリームジャーニー」、「ナカヤマフェ