味の素では、2026年夏の"猛暑 食トレンド"として「夏のオン・オフ スイッチメシ」を提案する。担当者は「スパイス、辛み、香りが食欲を刺激する『オン飯』、火や油を使わない軽やかな『オフ飯』を、暑さと気分で切り替える食のスタイルの提案です」とアピールしている。味の素が2026年夏に向けて「夏のオン・オフ スイッチメシ」を提案○暑さを乗り切る食のスタイルとは?味の素が2025年の夏に実施した調査では、約8割の生活者が「