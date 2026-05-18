ロッテは18日、球団公式ファンクラブ「TEAM26」有料会員向けに販売中の『解説付きチケット』で企画詳細および出演OBコメントを公開したことを発表した。TEAM26 20周年アンバサダーの内竜也氏と球団OBが、リアルタイム音声配信サービス「CHEERPHONE」を通じて試合解説を行う特別観戦企画。参加者は自身のスマートフォンで音声解説を聞きながら観戦を楽しむことができ、プレーの意図や配球の狙いなど、プロならではの視点を体感