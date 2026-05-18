歌手兼タレントのカンナムが、妻で元スピードスケート選手のイ・サンファの高級スポーツカーを勝手に改造した“伝説の事件”の裏話を明かし、笑いを誘った。5月17日に韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『冷蔵庫をお願い』に、カンナムがゲスト出演した。【画像】カンナム、妻の高級車を改造→修羅場にこの日、結婚8年目の近況を聞かれたカンナムは、「付き合っていた頃は、ここまで怖い人だとは思わなかった」と切り出し、スタ