俳優パク・ソジュンが、スーパーで買い出しをしていたなか、親友のボーイズグループBTSのメンバー、Vに出会い、人々を微笑ませた。去る5月17日、韓国で放送されたtvN『花より青春：リミテッドエディション』（原題）では、豪華な旅行を期待していた女優チョン・ユミ、パク・ソジュン、俳優チェ・ウシクのドタバタ南原（ナムウォン）旅行記が公開された。【写真】V＆パク・ソジュン、たくましい身体つき3人はときめきながらスーパー