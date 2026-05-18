BABYMONSTERが、歴代のK-POPガールズグループ史上最速でユーチューブのチャンネル登録者数1200万人を突破した。5月18日、所属事務所YGエンターテインメントは「BABYMONSTERの公式YouTubeチャンネルの登録者数が、5月17日の午後6時30分頃に1200万人を突破した。2024年4月1日に公式デビューしてから約2年2か月での達成だ」と明らかにした。【写真】「最終学歴が幼稚園」発言で話題の日本人メンバー・アサBABYMONSTERはデビュー当時か