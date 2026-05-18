セブン―イレブン・ジャパンは7月15日納品分から、ソフトドリンクの納品における「製造ロット逆転」緩和の取り組みを順次開始する。これまで飲料の納品では、賞味期限に十分余裕がある商品でも、すでに納品された商品より期限が短い場合は納品できない運用があった。こうした過去からの商慣習を見直し、店舗や消費者への影響が小さい範囲で納品対応を改める。輸送ドライバー不足への対応や物流負荷、フードロスの削減につなげる狙