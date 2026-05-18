【ちいさな雨傘 クリア４】 5月22日～ 順次発売 価格：1回300円 「ちいさな雨傘 クリア４」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「ちいさな雨傘 クリア４」を5月22日より順次発売する。価格は1回300円。 本商品は、傘をクリアカラーでミニチュア化したもの。開いた状態と閉じた状態のセットや傘立てなどが入っている。 「レッド」「