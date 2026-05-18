中華チェーン「大阪王将」は、期間限定メニュー「ラムトンジンギス飯」を5月20日から6月30日まで全国店舗で販売する。価格は定番盛（肉120g）が1180円、モリ盛（肉170g）が1680円、肉だけ盛が790円（いずれも税込）。同商品は、2025年末に期間限定で販売し好評を博した「ラムトン ジンギスカン」シリーズを丼メニュー化したもの。販売期間中には「丼で食べたい」との声が多く寄せられたことから、新メニューとして商品化した。〈ラ