Microsoftが社内開発者向けに提供してきたAnthropicのAIコーディングツール「Claude Code」のライセンスの大半を削減し、多くの開発者をGitHub Copilot CLIへ移行させると報じられています。Claude CodeはMicrosoft社内でも人気を集めていましたが、同社は自社側で開発に関与できるCopilot CLIへの一本化を進めようとしています。Microsoft starts canceling Claude Code licenses | The Vergehttps://www.theverge.com/tech/93044