ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開IIその4」をお届けする（第1490回）。＊＊＊原敬内閣の「四大政綱」のうち、残る二つは「産業の奨励」と「国防の充実」であるが、前回述べた「交通機関の整備」のなかには鉄道網の充実だけでなく、道路の建設も含まれていたことは強調し