◆春季高校野球関東大会▽準々決勝横浜―健大高崎（１８日・ＺＯＺＯマリン）今春のセンバツに出場した横浜（神奈川１位）と、健大高崎（群馬１位）が準々決勝で激突する。両校は昨春のセンバツ準決勝でも対戦。その際は５―１で横浜が勝利しているが、今大会屈指の好カードとあって大きな盛り上がりを見せそうだ。横浜の先発はプロ注目の最速１５４キロ右腕・織田翔希投手（３年）。５月２日の春季神奈川県大会準決勝・桐光