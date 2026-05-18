角川映画50th ANNIVERSARY「角川映画祭」が、5月1日から9月17日まで都内・角川シネマ有楽町で開催中だ（全国順次開催）。初作となった『犬神家の一族』（76）から50年。その間、角川映画は「読んでから見るか、見てから読むか」のキャッチコピーの下、昭和〜平成〜令和にわたって、映画と書籍を中心にメディアミックスを続け、時代の熱気をスクリーンに刻み続けてきた。今回上映される作品の中から、角川シネマコレクションの