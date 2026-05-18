18日未明、三重県津市で木造2階建ての建物が全焼し、性別の分からない2人の遺体が見つかりました。警察と消防によりますと、18日午前1時すぎ、津市美杉町八知の加藤隆(75)さんが住む住宅兼木工所で、「燃えている」などと加藤さんの妻(73)から119番通報がありました。火はおよそ4時間半後に消し止められましたが、およそ400平方メートルの建物が全焼し、焼け跡から性別のわからない2人の遺体が見つかりました。この