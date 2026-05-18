１６日、天津自然博物館の「感触自然」バリアフリー体験展示エリアで展示を体験する人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月18日】中国天津市の天津自然博物館は16日、「感触自然」（自然に触れる）と名付けたバリアフリー体験展示エリアをオープンした。視覚・聴覚障害者や身体障害者、高齢者、子どもを対象とした展示エリアで、「ワイルド・アフリカ」をテーマとし、画像や文章の解説の全てに標準点字や大活字