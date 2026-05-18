定番から人気のアイテムが勢揃いする「@cosme STORE」。 錦糸町テルミナ店が4月15日にオープンしました。電子整理券システム「AirWAIT」を導入することで、「誰に声をかければいいかわからない」「美容部員さんに声をかけるのに勇気がいる」といった不安なくカウンセリングやタッチアップを受けることが出来ます。自分の肌質にあったスキンケアへのアドバイスを受けられたり、気になったアイテムを試すことが出来るのは美容好きは