◇MLB ドジャース 10-1 エンゼルス(日本時間18日、エンゼル・スタジアム)エンゼルスとの3連戦を、3連勝で終えたドジャース。大谷翔平選手が、古巣との対戦を振り返りました。日本時間16日の初戦では「6-0」の完封勝利。その後は2試合続けて2ケタ得点をあげるなど打線が爆発しました。そんな中で、投手陣も相手打線の反撃を抑える好投。3戦連続の快勝としました。大谷選手は試合後、「この3連戦は、うちにとって完璧に近い試合運び