ウェスティンホテル大阪のロビーラウンジでは、2026年5月7日から6月20日まで、初夏の柔らかな緑色が美しい「メロン＆グリーンアフタヌーンティー」を開催中。芳醇な香りと上品な甘さの「メロンショートケーキ」や、抹茶やピスタチオなど5種の緑の素材を活かしたスイーツやセイボリーが並びます。新緑に包まれる庭園を眺めながら、心潤う爽やかなティータイムをお過ごし下さ