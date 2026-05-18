3児の母でモデル・滝沢眞規子（47）が17日、自身のインスタグラムを更新。「次女が高校を卒業しました」と報告し、イギリス留学中の次女との卒業式ショットや動画を公開した。【写真・動画】「映画の撮影のようなシチュエーション」イギリスの高校を卒業した次女との“エレガントな”親子2ショット滝沢は「次女が高校を卒業しました遠く離れて寂しい時もたくさんあったと思いますがよくがんばりました」とつづり、アカデミッ