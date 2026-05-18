恋愛バラエティー『あいのり』出演で知られるブロガー・桃が18日までに自身のブログを更新。夫・しょうさんとの着物姿の2ショットを公開し、ファンから反響が集まっている。【写真】あいのり・桃、家族4人“七五三”ショット披露桃は「もうすぐ夫婦7年目、嬉し恥ずかしツーショット」と題してブログを更新。子どもたちの七五三撮影のためスタジオを訪れた際、思いがけず夫婦写真を撮影する流れになったことを明かした。桃に