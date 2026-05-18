「陸上・セイコーゴールデングランプリ東京」（１７日、ＭＵＦＧ国立）女子１００メートルハードルで、田中佑美が１２秒８１をマークし、日本勢最高の２位に入った。日本記録保持者の福部真子が３位、中島ひとみが４位に入ったレース後、３人が健闘をたたえあうシーンがあった。７、８、９レーンに固まった日本の実力者たち。レースは大接戦となり、３人は０秒１以内の僅差でフィニッシュ。トラックに座り込みながら掲示板を