NBAのMVPに選ばれ、記者会見するサンダーのシェイ・ギルジャスアレクサンダー＝17日、オクラホマシティー（AP＝共同）【ニューヨーク共同】米プロバスケットボールNBAは17日、今季の最優秀選手（MVP）に昨季覇者サンダーのエース、シェイ・ギルジャスアレクサンダーが選出されたと発表した。史上14人目となる2季連続の受賞。27歳のギルジャスアレクサンダーはカナダ出身。1試合平均31.1得点、4.3リバウンド、6.6アシストを記録