問1. 高市内閣を支持するか。（カッコ内は4月の調査）支持する 68.0%（70.2%）支持しない 26.2%（25.1%）わからない・言えない 5.9%（4.7%）問2. どの政党を支持するか。（カッコ内は4月の調査）自民 32.8%（3