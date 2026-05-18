福島第一原発の事故を受けて、静岡県の浜岡原発が運転を停止してから15年が経ちました。中部電力のデータ不正によって再稼働が遠のく中、「共存共栄」を掲げたまちは岐路に立たされています。刺身や鍋の高級食材として知られ、“幻の魚”とも呼ばれる「クエ」。静岡県御前崎市では、この魚の養殖に浜岡原発を活用していました。温水利用研究センター石神一雄 所長「こちらは中部電力から送られてくる温水、温排水」温水利用