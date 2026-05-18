フリーアナウンサーの有働由美子（57）が18日までに自身のインスタグラムを更新。休日の昼食風景が反響を呼んでいる。有働は「日曜の昼ごはんはだいたいこんな感じやろ」と書き出し、「朝の味噌汁の残りに玉子」と投稿。卵を落とした味噌汁の写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「こんな感じ、良く分かります」「結局こういうのが旨いんやん」「凄く身近に感じます」「シブいですねー」「美味しそう」「そう！だいた