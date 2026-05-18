元ＴＢＳで現在はフリーの枡田絵理奈アナウンサーが１７日、自身のインスタグラムを更新。夫の広島・堂林翔太選手ら家族と流しそうめんを楽しんだことを明かした。枡田アナはインスタグラムのストーリーズで「暑くなってきたので、流しそうめんコストコで買ったそうめんスライダー♡」とつづり、夫の堂林が笑顔で流れるそうめんへ箸を伸ばすなど家族で楽しんでいる写真を投稿した。枡田アナは、２０１４年に堂林と結