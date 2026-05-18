歌手の工藤静香さんが5月18日、自身のインスタグラムを更新。熊本でのコンサートを終え、その想いを綴っています。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「温かいスタンディングオベーションに包まれ」熊本でのコンサート終え「本当に豊かで幸せなひとときでした」工藤静香さんは「熊本城ホール・メインホールでの公演も、温かいスタンディングオベーションに包まれ、無事に終えることができました。」と、投稿。続けて「会場に