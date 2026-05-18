「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のお笑い芸人、三浦マイルド（48）が18日までにXを更新。「ゾンビたばこ」などと呼ばれる指定薬物のエトミデートを使用した疑いで有罪判決を受けた、元広島の羽月隆太郎被告（26）の今後について提言した。広島出身でカープファンを公言している三浦は「羽月さん。更生してほしいと思います」と願った上で「あと、週刊誌に利用されないでほしいです」とコメント。「貴方がどう立ち