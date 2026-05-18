広島・福山市で発生した山林火災は、一夜明けた18日も鎮火のめどは立っておらず、消火活動が続いています。17日午後2時半ごろ、広島・福山市赤坂町で山林火災が発生し、消防車46台などが出動、約350人態勢で夜通し消火活動が行われていますが、鎮火のめどは立っていません。18日も午前5時からヘリ2機や消防車35台が出動し、約170人態勢で消火にあたっています。市によりますと、午前9時時点で約15haが燃えていますが、延焼の恐れは