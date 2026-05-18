ロックユニットVINYL（ヴィニイル）のギタリスト鈴木新（58）が18日、Xを更新。退院を目指し、療養中と発表した。VINYLは14日、公式Xを通じ鈴木の入院と公演キャンセルを発表。「昨夜、ギタリストの鈴木が持病である肺気腫に加え、中度の肺炎を併発し一時呼吸困難となったため、医師の判断により緊急入院をいたしました。幸い命に別状はなく、現在は経過観察のもと療養しております」とした。続けて「医師より約一ケ月程度の安静が