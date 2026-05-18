エントリーモデルでありながらエアロボディを新採用トヨタは2026年5月6日、ミドルサイズミニバン「ノア」の一部改良モデルを発売しました。そのなかで、今回はエアロデザインを採用した新たな最廉価グレード「S-X」に注目します。【画像】これがトヨタのミドルクラスミニバン最廉価版「“新”ノア S-X」です！ 画像で見る（20枚）初代ノアは、2001年に姉妹車「ヴォクシー」とともに誕生しました。個性派のヴォクシーとは対