私はアヤコ（65歳）。夫と長男のタケシ（40歳）と3人で暮らしています。タケシはずっと独身で実家暮らしをしていて、私は結婚などすっかり諦めていました。そんなタケシがある日突然「紹介したい女性がいる」と言い出し、お相手とその子どもたちを家に連れてきたのです。タケシと結婚してくれるなんてありがたい話ですし、もちろん反対することなんてありません。けれどまさか外国の方だなんて……！私は驚きながらリビングに招