BE:FIRSTが、オリジナルアルバム『BE:4U』を11月にリリース。また、2027年1月よりドームツアー『BE:FIRST 5th Anniversary DOME TOUR 2027』を開催する。 （関連：BE:FIRST「Rondo」のダンスに滲む5年間の積み重ね単に“上手い”だけではない説得力と異なる個性が生む質感） 本情報は、5月16日、17日に東京 味の素スタジアムにて開催した自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are t