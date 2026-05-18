愛知県豊根村の茶臼山高原で、見頃の芝桜を楽しむ「芝桜まつり」が開かれています。 【写真を見る】｢青空とピンクが映える…｣ 茶臼山高原の｢芝桜まつり｣ 約40万株が見頃に 6月7日まで開催 5月の週末にはライトアップも 愛知･豊根村 ピンクに紫、白と色とりどりに咲き誇る芝桜。茶臼山高原では、約2.2ヘクタールの敷地で7種類、約40万株が見頃を迎えています。 「きれい」「青空ときれいなピンクがすごく映える」 去年は6