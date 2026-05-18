「じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時）。5月17日（日）の放送は、「コロチキ・ナダルをぶっ潰せ！ガチ口喧嘩王決定戦」をお届け！【動画】ナダル衝撃告白「1週間前に包茎手術したんや！」セクシー恋愛コンサルの口撃で大パニック！拳の代わりに言葉をぶつけ合うしゃべりの格闘技「口喧嘩」。今回、コロコロチキチキペッパーズのナダルに挑むのは、YouTubeチャンネルでモテ男になるための独自のメソ