きょうも気温が高く、名古屋や岐阜などでは2日連続の真夏日になるでしょう。 【写真を見る】東海地方は各地で30℃以上の｢真夏日｣ 予想 こまめな水分や塩分補給など熱中症対策を 愛知･名古屋･岐阜･三重の天気予報（5/18 昼） 正午前の名古屋市内はすっきりとした青空が広がり、朝から強い日差しが照りつけています。気温は28.9℃で、この時期としては厳しい暑さとなっています。 きょうは午後も晴れて日差しが強まるでしょう。空