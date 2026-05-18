山形県では、村山市や山形市でけさ、クマが目撃され、警察などが注意を呼びかけています。 【写真を見る】小学校付近や住宅街でクマ目撃まだ付近に潜んでいる可能性も…市や警察が注意呼びかけ（山形） けさ４時ごろ、村山市中央の三幸園付近でクマ１頭が目撃されました。 現場は、国道１３号のそばで住宅などが立ち並ぶ地域です。付近にまだクマが潜んでいる可能性があるとして、市と警察は、現場確認のほか花火などで追い払