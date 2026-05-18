＜リョーマゴルフ 日高村オープン最終日◇16日◇グリーンフィールゴルフ倶楽部（高知県）◇シニアの部6807ヤード・パー72、女子の部6234ヤード・パー72＞国内シニアツアーの新規大会は、3季連続賞金王に輝いている宮本勝昌が、今季初優勝でツアー通算11勝目を飾った。トータル11アンダーで初代王者となった宮本のキャディバッグをのぞくと、契約するブリヂストンの新モデルとみられるアイアンが投入されていた。【写真】今季初優