森田理香子が自身のインスタグラムを更新。師匠の岡本綾子、門下生の表純子、青山加織と4人で撮った写真を投稿した。【写真】チーム岡本、笑顔の4ショット「師匠と先輩と久しぶりに会えて嬉しい」と再会を喜ぶ森田。「なんかやっぱり落ち着く」「ありがとうございました」と嬉しそうに綴っていた。4人が集まったのは岡本が所属するダイワボウホールディングスのグループ企業、DIS（ダイワボウ情報システム）が主催した「感謝の集い