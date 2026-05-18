＜クローガー・クイーンシティ選手権最終日◇17日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞前日はフックラインのパッティングに悩まされ「73」で後退した原英莉花だが、最後は「66」。順位もトータル3アンダーの16位タイまで上げ、3戦連続トップ10入りは逃したが、いい形で締めくくることができた。〈連続写真〉原英莉花のスイングが日々進化！ そのすごみは？1番をバーディで滑り出したが、3番パー4はボギーに。「ここ