小柄な体からは想像できないほどの飛距離を叩き出すドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つドラコン女子プロ嘉数舞美に、脱力してスイングするコツを教えてもらった。【連続写真】左に乗ってからヘッドを引きずるようにテークバックドラコン女子の300ヤードスイング◇◇◇飛ばす上で大前提となるのが、スイング中脱力することです。テークバックでは体全体を使って上げますが、多くのアマチュアの方は手先だけで上げてしま